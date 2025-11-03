Tir contenente sabbia si ribalta in un cantiere di Cerveteri, intervento dei pompieri • Terzo Binario News

Alle ore 07.15 di questa mattina i Vigili del fuoco di Cerveteri con l’equipaggio della 26A si sono portati in via Settevene Palo 1, Cerveteri, per incidente stradale. Un autoarticolato che trasportava sabbia all’interno di un’azienda calcestruzzi, durante le operazioni di scarico, per cause in corso di accertamento si è ribaltato su un fianco.
Giunti repentinamente sul posto, i pompieri hanno estratto l’autista dalla cabina del camion consegnandolo al personale sanitario del 118 che lo ha trasferito all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.
Non sembrava versasse in gravi condizioni.
In ausilio è sopraggiunta sul posto l’autogru da Civitavecchia AG17 per il riposizionamento del mezzo pesante.
Presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.