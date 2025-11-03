Sequestro di persona, prostituzione minorile, violenza sessuale, minacce e rapina nel curriculum di un 46enne rumeno arrestato a Bracciano • Terzo Binario News

Blitz dei Falchi della Mobile romana in una struttura lungo via Circumlacuale, era ricercato da 8 anni

È terminata in una stanza d’albergo di Bracciano la fuga di un cittadino romeno ricercato da otto anni dalle Forze dell’ordine.

L’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, è stato individuato dalla Polizia di Stato grazie a una segnalazione giunta attraverso il portale “Alloggiati Web”, la piattaforma che consente di monitorare in tempo reale le presenze nelle strutture ricettive.

Il suo nome, comparso tra le registrazioni, ha immediatamente attirato l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile. In pochi minuti, i “Falchi” hanno localizzato la struttura lungo via Circumlacuale e si sono diretti sul posto.

L’operazione è scattata nel cuore della notte: gli agenti hanno fatto irruzione nella camera dove dormiva, sorprendendolo nel sonno e impedendogli qualsiasi tentativo di fuga.

L’uomo non ha opposto resistenza all’arresto quando gli è stato notificato l’ordine di esecuzione della pena: due anni e otto mesi di reclusione per una lunga serie di reati, dal sequestro di persona, alla prostituzione minorile, alla violenza sessuale, fino alle minacce e alla rapina.

Condotto negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Roma per le procedure di identificazione, l’uomo, un quarantaseienne di origini rumene, è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia, dove sconterà la pena residua.

Si precisa che, in considerazione dello stato del procedimento, per l’indagati vige il principio di innocenza fino ad un accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.