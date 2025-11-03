Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate: il Cerimoniale del Comune di Cerveteri • Terzo Binario News

Ritrovo alle ore 09:15 in Piazza Risorgimento, poi la Santa Messa e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti

“Celebriamo il 4 novembre perché non c’è futuro senza ricordo del passato. E oggi, possiamo celebrare il presente grazie al sacrificio silenzioso di migliaia di donne e uomini, giovani rappresentanti della nostra patria, che hanno perso la vita durante i conflitti mondiali. Una giornata durante la quale commemoriamo chi non c’è più, ma durante la quale vogliamo anche ringraziare tutti coloro che ogni giorno mettono a rischio la propria vita, con dedizione, amore e passione per la nostra sicurezza, facendosi garanti di democrazia e pace”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, in vista del Cerimoniale organizzato dal Comune di Cerveteri per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma domani, martedì 4 novembre.

Consueto il programma del Cerimoniale: appuntamento alle ore 09:15 sotto il Municipio per la formazione del Corteo Istituzionale, alle ore 09:30 la celebrazione della Santa Messa presso la Parrocchia Santa Maria Maggiore e a seguire deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti al Parco della Rimembranza.

Sono invitate come sempre, autorità militari, civili e religiose della città.