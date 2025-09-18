"Terme in Fiore" a Civitavecchia fa il tutto esaurito • Terzo Binario News

La XVI edizione della manifestazione a cura della Pro Loco, dedicata ad Antonella Rocchi, ha avuto per tutto il weekend moltissimi visitatori attratti dai tanti espositori e dalle attività proposte

Si è appena conclusa con grande successo la XVI edizione di Terme in Fiore svoltasi presso il Parco Archeologico delle Terme Taurine. La sempre numerosa presenza di pubblico costituisce ormai il successo della manifestazione cheattraegliappassionati del verde e i semplici visitatori grazie alla bellezza del luogo e all’offerta diversificata dei temi proposti nonché dai buoni prodotti del territorio.

Anche questa edizione, dedicata ad Antonella Rocchi,si è caratterizzata per le grandi emozionie per l’energia che si è respirata, tra i profumi e i colori dei fiori esposti, la musica e gli approfondimenti tematici di grandi esperti.

L’ormai tradizionale manifestazione che vanta i patrocini morali del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ. di Unindustria Civitavecchia, di Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord, e di tanti partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale, di Civitavecchia Servivi Pubblici s.r.l., nonché dei tanti amici della manifestazione, ha confermato il ricco programma previsto.

Gli espositori venuti da tutta Italia, isole comprese, con grande professionalità e disponibilità hanno dispensato suggerimenti e consigli ai numerosissimi visitatori provenienti da tutto il Lazio, e non solo, interessati all’esposizione e alle altre attività proposte. Molto apprezzata la presenza di Mimma Pallavicini, ospite nei due giorni durante i quali ha tenuto conferenze e incontri.

Grande anche la partecipazione ai laboratori didattici e creativi pensati per i bambini dai 6 ai 12 anni, curati dall’Archeologa Francesca Regina e Paolo Parlamento. E per gli adulti le lezioni di pilates e bagno sonoro proposte da Silvia Feliciani e Sergio Starace, e di yogada Monica Merla.

Sempre maggiore il numero dei visitatori che hanno colto l’occasione per un tour alle antiche rovine con Vittorio Tagliani Guida abilitata della Pro Locodi Civitavecchia.

Davvero soddisfatte le organizzatrici per l’ottima riuscita dell’evento, che ringraziano le Autorità istituzionali intervenute.

Ancora un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Comando della Polizia Locale, a CSP Civitavecchia Servizi Pubblici e ai Volontari dell’Associazione Polizia Penitenziaria Sez. Civitavecchia per l’importante ed efficace collaborazione durante l’evento. Le corse aggiuntive della linea dedicata alla manifestazionehanno permesso di offrire un ulteriore servizio a favore dei visitatori ed un bel biglietto da visita per la nostra città, mentre i volontari di A.P.Pe. hanno garantito una idonea viabilità in totale sicurezza presso l’area interessata.

Un grazie speciale è dedicato agli espositori, che con professionalità, passione, gentilezza e per l’eccellenza dei loro prodotti hanno reso possibili questi due giorni e al numeroso pubblico, ormai affezionato al puntuale appuntamento, che ha risposto positivamente anche per questa edizione.

L’organizzazione di Terme in Fiore ringrazia lo staff che ha curato nei dettagli ogni aspetto e intervenuto prontamente per ogni necessità. In particolare la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi, ringrazia di cuore il Consiglio Direttivo e gli infaticabili Volontari dell’Associazione per la fattiva e preziosa collaborazione, utile alla riuscita dell’evento. E aggiunge: “Terme in Fiore si è confermata ancora una volta una manifestazione in cui si respira: amore, amicizia, energia positiva, competenza, professionalità, sorrisi, divertimento, natura, storia e bellezza tra le rovine dell’Imperatore Traiano. L’appuntamento per tutti è per il 28 e 29 marzo 2026!”