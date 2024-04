A fuoco una palazzina a Roma, ustionato un uomo • Terzo Binario News

Un grave incendio si è sviluppato in una palazzina di Roma nord ieri sera. Intorno alle 20,00 un denso fumo e un fortissimo odore acre di bruciato, ha saturato l’area della zona a Castel Giubileo, dove al numero civico 62 di in Via Vittorio Caprioli, due appartamenti attico e superattico sono stati avvolti dalle fiamme.

E’ stato tratto in salvo da una delle quattro squadre dei Vigili del Fuoco intervenuta in via Vittorio Caprioli, il proprietario di uno dei due appartamenti andati in fiamme nella palazzina al numero civico 62.

Erano circa le 20,00 ieri sera quando quell’inferno di fuoco ha avuto inizio in uno dei due appartamenti incendiati, dove si trovava un uomo. Quest’ultimo ha tentato di fuggire restando intossicato e riportando delle ustioni che grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco sono state curate da lì a poco la pronto soccorso.

Non sono note le cause del rogo, che secondo le prima ipotesi potrebbe essere partito dal superattico per poi coinvolgere l’abitazione sottostante. Tutti i condomini sono stati sgomberati per sicurezza, e solo una persona, il proprietario di una delle due case trasportata in ospedale per le cure, risulterebbe fino ad ora ferita.

Ci sono volute quattro squadre di Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autoscala e due Autobotti per domare le fiamme dell’attico e superattico incendiati e giocoforza interdetti all’accesso dei proprietari. Mentre sono in corso in queste ora le verifiche dei tecnici che stanno verificando l’agibilità degli immobili, le Forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire le cause che hanno scatenato il rogo.