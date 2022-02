Tidei: "Tre mesi di finanziamenti e opere per Sanra Marinella" - Terzo Binario News

In particolare interventi su fossi, scuole e impianti sportivi

Scuole, fossi e sport: su questi tre settori verte l’attenzione principale dell’amministrazione di Santa Marinella per i prossimi mesi.

Per febbraio la giunta Tidei sta monitorando due fossi: Ponton del Castrato e Valle Semplice, entrambi nella fase degli stralci funzionali.

«Con i fondi ministeriali – scrive Pietro Tidei – sono stati aggiudicati lavori per 430mila euro per il primo, con la progettazione esecutiva in corso a carico dell’impresa, poi si procederà alla stipula del contratto entro marzo e la consegna lavori. Poi per aprile c’è un finanziamento POR-FERS 2020 da un milione di euro per l’ultimo stralcio funzionale che esclude la vasca di laminazione.

Per Valle Semplice, ci sono 449mila euro ed è in corso il progetto strutturale del muro. Contratto entro febbraio e consegna parziale per pulitura fosso e messa in sicurezza ai primi di marzo».

Per Castel Secco invece si scivola a marzo con lo stralcio funzionale e fondi ministeriali per 600mila euro per la parte centrale del fosso e gara entro aprile. E sempre in aprile finanziamento POR-FERS per lo stralcio conclusivo con l’esclusione della variante della statale Aurelia e della foce del fosso. Arriveranno 1,5 milioni di euro con la chiusura della conferenza dei servizi ed avvio della procedura di gara aperta. Altri 60mila euro saranno spesi per la manutenzione con affidamento diretto.

Invece il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà lo strumento con il quale rinnovare i plessi scolastici. I progetti riguardano sette aule dell’edificio della scuola Carducci per un totale di circa un milione di euro; 800mila euro destinati alla scuola primaria di Prato del Mare; stessa somma per la palestra della scuola Vignacce oltre a un ulteriore milione di euro per il polivalente, mensa e palestra della scuola Centro che potrà contare anche su 1,3 milioni dal Viminale per il consolidamento sismico. Infine altri 800mila euro per la sopraelevazione della scuola Pyrgus (e un altro milione sempre dalla Rigenerazione Urbana del Ministero dell’Interno) per un valore complessivo del finanziamento richiesto di circa 3,6 milioni di euro. «Ad aprile poi – riprende il primo cittadino – è prevista la conclusione dei lavori di messa in sicurezza di bagni, facciate, nuove aule e spazi interni per i quali sono stati spesi 380mila euro».

Per lo sport invece la caccia ai finanziamenti ha riguardato enti diversi. Intanto per la nuova piscina che l’amministrazione conta di far sorgere in via delle Colonie è stato pubblicato il primo stralcio relativo all’avviso ricognitivo per la manifestazione di interesse. Prima gara deserta, la seconda – da poco meno di un milione di euro – sarà possibile solo dopo l’applicazione dell’avanzo vincolato dell’Amministrazione. Degli spogliatoi dello stadio Fronti sono stati completati due moduli per 50mila euro di lavori. A Città Metropolitana spetterà il compito di investire 2,5 milioni per il completamento funzionale della piscina per un milione, pensiline e tribune del Fronti per 200mila euro; 300mila per la riqualificazione della pista di atletica, 200mila per la ristrutturazione del PalaDeAngelis (con annesso il miglioramento funzionale per un milione stanziato dal Viminale e altri 250mila euro da via Cicerone), stessa somma per gli spogliatoi esistenti e altrettanti per gli impianti esterni. La novità sono i 600mila euro chiesti per il rugby, che ha trovato casa nel Comunale B.

«A febbraio saranno pronti 20 loculi al cimitero mentre per il project financing da 432 loculi è stato approvato il progetto stralcio» la conclusione di Pietro Tidei.

