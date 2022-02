Il Coordinamento Camperisti su Campo di Mare: "La sporcizia non è colpa nostra" - Terzo Binario News

Ciolli: “Chiediamo a Pascucci di far effettuare i controlli in zona”

Dal Coordinamento Camperisti sottolineano come i loro iscritti che sostano a Campo di Mare si comportino correttamente: “Le foto evidenziano un perfetto parcheggiare da parte delle autocaravan in sosta” dice Pier Luigi Ciolli.

“Non solo, ma lo sporco abbandonato non può attribuirsi alla categoria dei camperisti come tante sentenze hanno precisato, anche perché a bordo della autocaravan hanno dove depositare i rifiuti e hanno a disposizione un gabinetto dove espletare i propri bisogni fisiologici.

Ovviamente, i maleducati sono in ogni categoria.

Da par nostro chiediamo al sindaco Pascucci di far effettuare i dovuti controlli per stangare chiunque violi la legge, segnalandogli che ha gli strumenti per sviluppare il territorio”.

Pier Luigi Ciolli – Coordinamento Camperisti