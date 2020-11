Tidei sulla nuova giunta Tedesco: "Non ho suggerito alcun assessore" - Terzo Binario News

“A proposito della nuova Giunta Tedesco tengo a precisare che non ho suggerito nessun assessore in quanto non è la mia giunta, né appartenente al mio schieramento politico che da 51 anni è quello di centro sinistra”. Così Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella.

“Ho semplicemente apprezzato la scelta di due assessori che al di la’ della loro appartenenza politica (che io non conosco) sono due donne valide e dotate di una competenza e professionalità di livello. Come peraltro lo erano i due assessori che sono stati sostituiti da Tedesco”.

“Preciso che non sono interessato ai giochi di potere che hanno indotto il sindaco a promuovere questo incomprensibile rimpasto. Tedesco avrà avuto le sue buone ragioni.

Problemi del centrodestra che sicuramente si ricompatterà perché fuori dal potere non resisteranno tanto”.