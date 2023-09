Tidei sul padel di Prato del Mare: "Avrà funzione sociale" • Terzo Binario News

“La delibera ha seguito un iter procedurale corretto e la presenza di campi di padel coperti ad uso gratuito degli studenti sarà solo un ulteriore valore aggiunto per la nostra città.

Lo afferma il sindaco Pietro Tidei in replica alla consigliera comunale Clelia di Liello.

“ Ancora una volta la consigliera non avendo forse cose importanti di cui occuparsi ma soprattutto dimostrando di continuo la sua scarsa o nulla conoscenza in materia di pubblica amministrazione fa delle illazioni assolutamente fuori luogo, in merito alla copertura di alcuni campi di padel .

La di Liello sa bene, o fa finta di non saperlo che il Tar non ha mai bocciato la delibera di consiglio comunale perché errata nei contenuti ma solo perché il progetto non era stato notificato agli altri soggetti interessati, nel caso specifico, il consorzio Prato del mare.

Ora che questo passaggio è stato fatto non esistono più motivi ostativi. Si tratta, per altro, di una iniziativa anche di valore sociale in quanto , grazie ad un ‘intesa anche con la dirigente dell’ ‘Istituto di Piazzale della Gioventù Velia Ceccarelli si darà la possibilità a molti studenti che magari non ne avrebbe avuto le opportunità anche economiche di praticare uno sport molto seguito e amato senza costi per lo loro famiglie.

Si sta dunque procedendo nella direzione già intrapresa, che è quella di dotare Santa Marinella del maggior numero possibile di impianti sportivi. Abbiamo già riqualificato la palestra lo stadio comunale stiamo costruendo la nuova piscina e crediamo che un impiantistica sportiva fruibile rappresenti un punto di forza per una collettività e per questo abbiamo puntato tutto e ottenuto finanziamenti milionari proprio per questo settore. Non so dove viva la Di Liello per non accorgersi che salto di qualità abbia già fatto Santa Marinella proprio nel campo dell’ edilizia e dell’ offerta sportiva. Altro non credo sia necessario aggiungere”.

Il Sindaco Avv Pietro Tidei