Tidei: "Presto un bando per le spiagge libere attrezzate a Santa Marinella" • Terzo Binario News

Proseguono tutte le attività dell’amministrazione comunale del sindaco Tidei per organizzare al meglio la prossima stagione balneare , per offrire sempre maggiori servizi ai residenti e turisti che torneranno a trascorre le vacanze lungo i lidi di Santa Marinella e Santa Severa.

Come negli anni passati, alcuni tratti di costa comunale non in concessione, potranno essere oggetto di convenzione con persone o associazioni per la creazione di spiagge libere attrezzate.

In questo modo potrà essere permesso ai bagnanti, solo se lo desiderano, di affittare ombrelloni sdraio o lettini , fermo restando l’opportunità di usufruire gratuitamente della spiaggia stessa portandosi da casa l’attrezzatura balneare. I vantaggi saranno comunque notevoli e saranno anche offerte alcune opportunità occupazionali stagionali.

Ma c’è un aspetto di primaria importanza, perché per la gestione dei servizi gli operatori interessati che vorranno siglare a titolo oneroso per altro , una convenzione con il comune dovranno fornire una serie di servizi, quali ad esempio uno o più percorsi, fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili.

L’aspetto più importante riguarda però la manutenzione del tratto di spiaggia libera ottenuta perché dovrà essere garantita la pulizia dell’arenile, almeno una volta al giorno oltre a prevedere un servizio di assistenza, secondo quanto previsto dai provvedimenti ovvero delle ordinanze balneari emesse dal Comune e dalla Capitaneria di Porto. A breve sarà pubblicato un avviso pubblico con allegati i tratti di costa che potranno essere dati in convenzione e per i quali sarà possibile presentare un’ offerta. “ Dopo aver redatto in largo anticipo l’ordinanza balneare ed aver previsto la riapertura delle spiaggia libera aperta ai cani e ai naturisti proseguiamo con questi affidamenti che permetteranno in ogni caso di assicurare la vigilanza dei bagnini e la pulizia anche delle spiagge non in concessione. Speriamo , e gli auspici ci sono tutti, che anche la prossima sia una nuova estate di tutto esaurito lungo il nostro litorale e per questo stiamo programmando tutte le iniziative volte a rendere le nostre due località sempre più accoglienti”.