Tidei: «L'Agicom ha respinto il ricorso di Angeletti sulla campagna elettorale» • Terzo Binario News

La comunicazione elettorale del sindaco Tidei è sempre stata corretta e rispettosa delle normative di legge.

Lo afferma l’ Autorità per le garanzie nella comunicazione che ha emesso una delibera con la quale lo scorso 31 maggio ha definitivamente archiviato ogni possibile rilievo nei confronti dell’ amministrazione comunale di Santa Marinella. È stato altresì ritenuto privo di elementi di fondatezza il ricorso che era stato presentato dal consigliere Roberto Angeletti.

“ Anche nel settore della comunicazione come ha ribadito nella sua delibera l’Agicom l’attuale amministrazione nello specifico il sottoscritto nella sua veste istituzionale di sindaco all’epoca dei fatti candidato, non ha violato alcuna norma.

È evidente pertanto che, quando si agisce come nel nostro caso, legittimamente, in maniera assolutamente trasparente e nel rispetto delle regole democratiche non si debba mai temere nulla, men che meno gli attacchi strumentali che, fanno solo parte di una brutta campagna elettorale che fortunatamente si è conclusa con la nostra vittoria al primo turno, a riprova della fiducia che i cittadini hanno sempre riposto nel nostro elettorato. Entrando nello specifico della delibera che ci ha sollevato da qualsivoglia responsabilità, i comunicati emessi dal comitato elettorale non riportavano il logo del comune, inoltre fatto ancor più importante in nessuna delle note stampa emesse sempre dall’ ufficio elettorale di Tidei, come erroneamente e strumentalmente asserito da Angeletti, si ravvisava una forma di comunicazione istituzionale riconducibile alle attività dell’ ente comunale . E non mi dilungo oltre, perché come avevo avuto modo di dichiarare anche pubblicamente non mi ero fatto intimorire da una macchina del fango che pure aveva raggiunto il limite della sopportazione. Dissi all’ ‘epoca dell’ esposto, e ripeto oggi con ancor maggior convinzione che questa amministrazione ha sempre preso le distanze da un certo modus operandi di chi nella passata campagna elettorale essendo totalmente privo di argomentazione ha preferito avviare un’ azione denigratoria nei confronti dei propri avversari. Come sempre però la verità viene a galla e se si agisce nel giusto nella legalità e in maniera trasparente non si ha mai nulla da temere”.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei.