Tidei: "Bene il primo fine settimana estivo di Santa Marinella" • Terzo Binario News

“Segnalate criticità come la mancata coincidenza della partenza dei bus del tpl della Sap dalla stazione di Santa Severa verso le spiagge”

Santa Marinella e Santa Severa stanno già registrando un primo boom di presenze turistiche nel corso di questo primo lungo fine settimana festivo di giugno.

È questo un dato più che positivo, che ci rincuora e che ci fa ben sperare ma che soprattutto è solo il preludio di una stagione balneare che si preannuncia all’insegna del tutto esaurito nelle nostre due località di villeggiatura.

Già da lunedì prossimo – prosegue il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – ci metteremo al lavoro per migliorare alcune situazioni che ci sono state segnalate come ad esempio la mancata coincidenza della partenza dei bus del trasporto urbano della Sap dalla stazione ferroviaria di Santa Severa e diretti verso le numerose spiagge libere di questo tratto di litorale.

Stiamo assistendo infatti ad un altro fenomeno ovvero sempre più turisti utilizzano il treno per raggiungere anche se principalmente nel week end le nostre cittadine balneari e pertanto andranno ottimizzati anche questi servizi.

Per il resto siamo davvero molto soddisfatti. Tutti gli stabilimenti balneari della zona, da ieri, sono al completo ed hanno prenotazioni per l’intera stagione e le nostre spiagge pullulano di bagnanti .

Il settore immobiliare è in crescita e sono aumentate le richieste di case in affitto , tanto che ormai da alcuni mesi le abitazioni libere sono introvabili e non solo per il periodo estivo. E’ questo un segno inequivocabile che Santa Marinella oltre ad essere una località sempre più scelta e frequentata dai villeggianti romani, è ormai una cittadina dove in molti ambiscono a vivere stabilmente e dove si è lavorato proprio per migliorare l’offerta di servizi e dunque la qualità della vita Un percorso che questa amministrazione ha intrapreso negli ultimi anni e che proseguiremo come ho avuto già modo di asserire, anche nell’ immediato futuro, poiché vogliamo che questa città diventi la capitale del turismo del Lazio. Un obiettivo che stiamo lentamente raggiungendo”.

il sindaco Pietro Tidei