Teatro, al Nuovo Sala Gassman in scena "Imprevisto d'amore" • Terzo Binario News

Venerdì e sabato lo spettacolo scritto e diretto da Andrea Benedetti Michelangeli con un cast di giovani promettenti

Al Nuovo Sala Gassman è l’ora della nuova drammaturgia. Venerdì 5 alle 21 e sabato 6

alle 19 va infatti in scena “Imprevisto d’amore”, prima delle quattro opere partorite dal

corso di Scrittura creativa svoltosi nell’anno 2024/2025, voluto e condotto dal direttore

artistico del teatro Enrico Maria Falconi.

“Imprevisto d’amore” è la commedia scritta e diretta da Andrea Benedetti Michelangeli,

ambientata nel quartiere romano di San Lorenzo, che tratta di un gruppo di giovani

universitari, tutti fuori sede, alle prese con gli studi, i primi amori, i rapporti con i genitori e,

appunto, con “imprevisti” legati ai loro incontri e alla loro vita sociale di ragazzi sempre alla

ricerca di nuove esperienze. Il tutto trattato con leggerezza, mettendo nello stesso tempo

in evidenza i problemi ai quali spesso si trovano di fronte i ragazzi di oggi: complicati

rapporti interpersonali, difficoltà a costruirsi un futuro, conflitti generazionali, imprudenza di

alcune scelte che poi rischiano di condizionare, se non tutta la vita, almeno la gioventù.

Sul palco alcuni tra i ragazzi più promettenti del laboratorio della Blue in the Face: Matteo

Verticelli, Martina Crescentini, Flavia Pennesi, Matteo Tusculano e Federica Corda. A

completare il cast Sandra Pasquotto nel ruolo di una suocera piuttosto invadente.



Come detto, “Imprevisto d’amore” è la prima delle quattro opere venute alla luce dal corso

di Scrittura creativa. Il 5 e 6 febbraio andrà in scena “Pensione Flora”, commedia

agrodolce piena di colpi di scena scritta, diretta e interpretata da Antonella Rampino. Il 12

e 13 il febbraio sarà invece la volta di “Modì e Anna: l’alchimia dell’anima”, delicato

racconto sulla storia d’amore tra Amedeo Modigliani e Anna Acmhatova, scritto, diretto e

interpretato da Giacomo Costanzo. A chiudere il poker della nuova drammaturgia “”Fidati ti

porto io!”, testo che affronta il complicato tema del rapporto tra anziani e giovani, scritto e

diretto da Marina Saladini.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la

domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni tel. 328/1224154.