The Greatest Show, il debutto della Marèa Dance Company al teatro Orione • Terzo Binario News

The Greatest Show – La Danza che celebra unicità, sogni e coraggio

Lo spettacolo della Ostia Danza il 5 Novembre alle 21 al Nuovo Teatro Orione di Roma in via Tortona 7.

Debutto della Marèa Dance Company, neonata compagine italiana ideata da Marta Di Matteo e Daniele Toti, giovani coreografi che condividono il desiderio di unire le molteplici “onde” della danza attuale

Sul palco 21 danzatori per una visione condivisa.

The Greatest Show è molto più di uno spettacolo di danza. È una dichiarazione di intenti, un inno alla diversità, all’autenticità e alla forza dei sogni.

Ispirato al messaggio universale del musical The Greatest Show lo spettacolo, promosso da Ostia Danza e portato in scena dalla neonata Marèa Dance Company, sarà presentato in prima nazionale, prima di partire per una tournée internazionale.

Attraverso coreografie originali, emozioni in movimento e una narrazione coinvolgente, The Greatest Show trasmette un messaggio potente: essere sé stessi.

La diversità non è un limite, ma una forza da celebrare. I sogni, se sostenuti dal coraggio e dalla dedizione, possono trasformarsi in realtà!