Tesori d'Italia sceglie Allumiere per il suo Lab • Terzo Binario News

Presso il ristorante Le Cantine del Cardinale di chef Daniele Orieti

Il primo TDI LAB nasce ad Allumiere, presso il Ristorante Le Cantine del Cardinale di Chef Daniele Orieti e sarà il punto di riferimento ufficiale nella regione Lazio per le attività di promozione e di internazionalizzazione di Tesori d’Italia.

La scelta di Allumiere, un paesino di 3.763 abitanti sui rilievi dei monti della Tolfa, rientra nel nuovo piano di valorizzazione del Made in Italy voluto da Tesori d’Italia incentrato sul rilancio e il ripopolamento dei piccoli Comuni, sul networking territoriale e sui sapori originali della nostra terra.

Il TDI LAB è un format integrato di attività culturali e commerciali tra promozione turistica, enogastronomica e programmi di intrattenimento che coinvolgono artisti italiani e stranieri.

“Un vero e proprio laboratorio di esperimenti multisettoriali – dichiara Riccardo D’Urso, presidente di Tesori d’Italia – che avranno nella cucina l’elemento comune e aggregante, attraverso cui riscoprire le tradizioni, gli antichi valori del nostro Paese e riconciliarsi con essi. Il format del TDI LAB si basa su un’equazione molto semplice: un solo TDI LAB per regione, uno Chef che fa da capofila, un’occasione per recarsi appositamente in un luogo selezionato per conoscere nuove persone e vivere un’esperienza turistica, artistica e culinaria autentica”.

Un format che rappresenta al tempo stesso un’importante dimostrazione di coesione imprenditoriale ed istituzionale coinvolgendo attivamente il Comune prescelto e quelli limitrofi, così come le varie associazioni di categoria e gli istituti scolastici e/o universitari. L’inaugurazione del primo TDI LAB gode infatti del patrocinio del Comune di Allumiere e del Comune di Tolfa, nonché della collaborazione dell’Università Roma 3, con cui Tesori d’Italia avvierà subito un tavolo di confronto sul programma di attività da pianificare per il 2024-2025. Un programma che riguarderà non solo Allumiere e l’area circostante, ma l’intero territorio regionale, dove il TDI LAB diventa un punto di partenza per nuove iniziative e il potenziale punto di arrivo per iniziative che nascono in altre zone della regione. Tutto questo in un’ottica costante di comunicazione worldwide, tramite i social e il network editoriale di Tesori d’Italia Magazine. “La presenza di Tesori d’Italia ad Allumiere è motivo di gratificazione e di orgoglio – ha dichiarato il Sindaco di Allumiere, Luigi Landi – e ci permetterà di avere un partner di livello internazionale per la promozione del paese, del suo territorio e di tutte le sue peculiarità”.

L’inaugurazione del TDI LAB di Allumiere, che si terrà il prossimo 31 maggio, avrà tra i vari protagonisti la presenza di Francesco Mondini che, con il suo vino etrusco, nel 2019 ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dell’Unesco, vincendo il primo premio del concorso nazionale ed internazionale “La fabbrica nel paesaggio”. Ed è proprio da un’idea di Francesco Mondini e Riccardo D’Urso che nasce la Collezione Esclusiva Anphora, composta da 12 anfore numerate e certificate Tesori d’Italia, dedicate alla Dodecapoli etrusca, contenenti ognuna 2 litri di vino Riserva, di cui verrà presentato la sera dell’evento un esemplare originale. A seguire Tesori d’Italia donerà ufficialmente l’Anfora al Comune di Allumiere perché possa esporla al pubblico presso una delle sue strutture e richiamare turisti e curiosi dall’Italia e dal mondo, che potranno anche degustarne il vino presso il TDI LAB delle Cantine del Cardinale.