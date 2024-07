Terzo successo per il concorso "Insieme in Musica" ad Allumiere • Terzo Binario News

Elena Mihai e Simone Bruschi i vincitori della gara canora, curata da Max Petronilli, che ha inaugurato la Sagra del Cinghiale della Contrada Ghetto

di Cristiana Vallarino

Una grande festa, piena di allegria, ma soprattutto una carrellata di cantanti di ogni età, dagli 8 anni in su, praticamente tutti bravissimi: la terza edizione di “Insieme in Musica” che venerdì sera, ad Allumiere, ha inaugurato la Sagra del Cinghiale organizzata dalla Contrada Ghetto è davvero piaciuta alle centinaia di persone che hanno affollato piazzale Moroni, anche apprezzando il tradizionale menù cucinato dalle abili cuoche del rione e servito da uno stuolo di volenterosi giovani volontari con la maglia giallorossa.

La gara, curata dal direttore artistico Max Petronilli, sul palco in veste di presentatore-intrattenitore, ha visto esibirsi 11 concorrenti tra gli 8 e i 13 anni e poi 19 over 14. Provenienti soprattutto dal comprensorio ma anche da Roma.

La giuria tecnica ha scelto i vincitori di ogni categoria (ai quali sono andati due microfoni professionali, sopra il gruppo), assegnando anche il premio della critica intitolato a Flavio Mazzocchi, musicista civitavecchiese scomparso prematuramente (e ricordato con affetto e stima da Petronilli che ha consegnato un omaggio alla moglie Mariella in platea). Il Premio Simpatia è stato deciso da tutti i concorrenti, mentre ai quattro giurati giornalisti il compito di assegnare il Premio Stampa.

La vincitrice della categoria UNDER 14 è stata Elena Oana Mihai che ha eseguito DARKSIDE di Alan Walker (foto sotto).

L’OVER 14 vincitore è stato Simone Bruschi, col brano 22 SETTEMBRE di Ultimo. Nella foto sotto insieme al Sindaco di Allumiere Luigi Landi, al Presidente della Contrada Ghetto Giovanni Superchi e al D.A. Max Petronilli.

Il piccolo Libero Leonardo Guerriero con CI PENSIAMO DOMANI di Angelina Mango ha vinto il Premio SIMPATIA (foto sotto).

Qui sopra Sonia Corrente: alla sua CUORE di Rita Pavone la giuria ha assegnato il PREMIO della CRITICA (Flavio Mazzocchi), mentre il riconoscimento della Stampa è toccato a Manuel Olivieri che come un Irama in miniatura ha proposto OVUNQUE SARAI, eccolo qui sotto.

Alla fine della lunga serata Max Petronilli, supportato dal presidente del Ghetto Superchi e dal primo cittadino Landi, ha dato appuntamento alla prossima estate. “E’ stata per me davvero un’enorme soddisfazione – ha detto il direttore artistico – vedere l’affiatamento e la solidarietà che c’è stata anche dietro il palco”. Il gruppo infatti si è stretto attorno a una giovanissima concorrente che si era emozionata, circondandola nella sua esibizione. “Ed è stato anche un privilegio vedere affiancati cantanti davvero di tutte le età, che hanno scelto brani dai più recenti ai più classici” ha concluso Petronilli. In effetti se ci sono state versioni di successi degli ultimi Sanremo non è mancato chi si è cimentato in pezzi da musical “storico” come Grease o ritmi scatenati di Tina Turner.

“Uno spettacolo sia quello sul palco che quello che si vede da qui – il commento entusiasta del sindaco Landi -. Centinaia di persone sedute e in piedi: segno che l’evento ha colto nel segno”.

Queste le giurie. Tecnica: la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, insegnante di sassofono e pianoforte, musicista e direttore d’orchestra; Eleonora Bernabei, insegnante di canto e cantante; Giulia Leonardo, insegnante di clarinetto e musicista; Irene Gargiulli, cantante; Anthony Caruana, docente di chitarra, scrittore e musicista; Fabio Caponi, insegnante di basso e musicista. Stampa: Cristiana Vallarino, Terzobinario; Romina Mosconi, La Provincia Civitavecchia; Matteo Ceccacci, Civonline; Patrizia Chimenti, Radio Stella Città.

Ad Allumiere la Sagra del Cinghiale e Percorsi dell’Allume continua anche stasera e domani. Ancora ottimo cibo e tanta musica, oltre alle escursioni.