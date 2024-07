Allumiere, encomio e apprezzamenti per il Maresciallo Andrea Nuzzi • Terzo Binario News

Dopo venticinque anni di onorato servizio, il maresciallo dei carabinieri si trasferisce alla stazione di Tolfa. I ringraziamenti del sindaco Landi a nome della comunità

Una cerimonia commovente, a tratti toccante quella organizzata dall’amministrazione comunale di Allumiere per il trasferimento del maresciallo dei carabinieri, Andrea Nuzzi, che prende servizio alla stazione di Tolfa.

A fare gli onori di casa, il sindaco Luigi Landi, che questa mattina nell’aula consiliare – alla presenza, tra gli altri, del Maggiore Mattia Bologna del Comando di Civitavecchia – ha ripercorso i 25 anni di attività del Maresciallo Nuzzi, evidenziando soprattutto il rapporto di collaborazione con le varie amministrazioni, la professionalità e la presenza, che non è mai mancata, soprattutto nelle occasioni solenni.

Per questo e per tanti altri motivi è stato conferito al Maresciallo Nuzzi un encomio istituzionale, come riconoscimento di stima e di apprezzamento per il lavoro svolto al servizio della comunità. Una comunità che lo ha subito accolto benevolmente, riconoscendo in lui un punto di riferimento, anche per le questioni più delicate. Perchè il Maresciallo Andrea, oltre ad essere laureato in Giurisprudenza e a conoscere bene le leggi, ha saputo guadagnare la fiducia della collettività agendo sempre con rigore, ma anche con umanità.

I concittadini ne hanno apprezzato la discrezione e la riservatezza, la competenza e la preparazione con cui ha saputo affrontare anche i casi più difficili, diventando un esempio per le giovani leve.

Il suo è stato un percorso intenso e appagante, puntellato di encomi, onorificenze e riconoscimenti per un lavoro portato avanti con serietà e coscienza, soprattutto nelle tante operazioni di polizia giudiziaria anche a forte evidenza mediatica, che hanno avuto un positivo ritorno di immagine per l’Arma. Il tutto sempre con determinazione ma anche con sensibilità, a tutela della privacy e della sicurezza.

Ora che prenderà servizio a Tolfa, verrà sostituito pro tempore dal Maresciallo Andrea Dragoni, con il quale organizza da anni interessanti incontri per l’Istituto Comprensivo di Tolfa sulla legalità e la cybersicurezza.