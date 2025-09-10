"Terrae Film Fest" da stasera a domenica la rassegna di cinema d'autore • Terzo Binario News

Domani alla Darsena romana dibattito con la storica locale Roberta Galletta

Nell’ambito del TERRAE Film Fest domani giovedì 11 Settembre con inizio alle 18.20 Roberta Galletta sarà presente alla Darsena Romana in un interessante dialogo con Donatella Donati sul valore culturale e simbolico del territorio che contribuisce in modo determinate a fare crescere l’identità e la Memoria di una Comunità e di conseguenza a concretizzarne le potenzialità culturali e turistiche, con particolare riferimento a quella civitavecchiese.

Da domani a sabato 13 Settembre infatti Civitavecchia ospita la seconda edizione del TERRAE Film Fest, festival di cortometraggi che si svolgerà nella splendida cornice della Terrazza della Darsena Romana all’interno del Porto Storico.

Il Festival, ideato dal giovane architetto civitavecchiese Daniele Oliva in collaborazione con l’associazione Amici del Fondo Ranalli, sostenuto con il contributo finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e in collaborazione con l’Autorita’ di Sistema Portuale che accoglie l’evento, nasce per intrecciare cinema, territorio e comunità con lo scopo di dare voce a nuovi immaginari e di valorizzare le connessioni tra linguaggi artistici e paesaggi culturali.

Il programma alterna cinema indipendente, masterclass e mostre, coinvolgendo registi, artisti e istituzioni locali in un dialogo che unisce Memoria e futuro

Già da stasera proiezione pre apertura del Festival del film “Anime galleggianti” della regista Maria Gimenez Cavallo presso il Cineteatro Buonarroti con inizio alle ore 21.15.

Ingresso e partecipazione a tutti gli eventi in programma che trovate in allegato gratuiti.

https://terraefilmfest.xyz