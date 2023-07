Termovalorizzatore a Santa Palomba: il Tar respinge i ricorsi, le parole di Alfonsi • Terzo Binario News

“Ho letto con grande soddisfazione la sentenza con la quale il TAR Lazio respinge i ricorsi presentati dalle Associazioni e dai Comitati e dai Comuni di Albano, Ardea e Ariccia contro la realizzazione del termovalorizzatore di Roma a Santa Palomba “perché destituiti di fondamento”.

Lo dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale

“Si tratta della migliore conferma possibile della validità e legittimità delle scelte operate dal Sindaco Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario Straordinario, per la gestione dei Rifiuti di Roma in vista del Giubileo 2025.

La sentenza riconosce la piena compatibilità del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale con il sistema normativo delineato dagli strumenti di programmazione regionali e nazionali e con la normativa europea di settore, come noi abbiamo sempre sostenuto, nonché sancisce in modo netto l’infondatezza delle censure di legittimità poste dai ricorrenti.

Un documento, quello stilato dai giudici amministrativi di primo grado, che aiuta anche a fare chiarezza su tanti argomenti che in questi mesi sono stati utilizzati in modo fazioso da coloro che si oppongono alla realizzazione degli impianti per la gestione industriale dei rifiuti della Capitale.

Si tratta di un passaggio importante, che ci spinge a lavorare con ancora più convinzione per realizzare il programma delineato dal Piano Rifiuti e portare finalmente Roma fuori dalla cronica emergenza, allineandola agli standard europei” conclude l’Assessora.