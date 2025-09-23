Tentato furto a scuola sventato da Roma Capitale a Torbellamonaca • Terzo Binario News

È sopraggiunta in pochi minuti la pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale in una scuola comunale nel quartiere di Tor Bella Monaca , dove ieri, intorno alle 22.00, era scattato l’allarme.

Il tempestivo intervento dei caschi bianchi ha impedito il furto di utensili e generi alimentari dalla cucina della scuola, lasciati a terra dal ladro, prima di dileguarsi alla vista degli agenti che, ispezionati gli ambienti, hanno riscontrato danni alle porte dell’istituto, oltreché agli armadietti degli insegnanti, in quanto forzati.

Tutto il materiale oggetto del tentato furto è stato recuperato dagli operanti, tuttora impegnati nelle indagini per risalire al colpevole, per il rintraccio del quale sono al vaglio le telecamere di zona.