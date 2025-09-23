Guida all'acquisto sicuro: i 5 controlli indispensabili prima di comprare un'auto usata a Roma • Terzo Binario News

Nel 2024, secondo i dati pubblicati dall’ACI, nel Lazio sono stati effettuati circa 600.000 passaggi di proprietà di auto usate, con quasi 320.000 passaggi solo nella provincia di Roma.

Si tratta di una conferma del grande interesse che queste vetture continuano a suscitare, grazie a un prezzo più accessibile rispetto a quello delle auto nuove, una svalutazione meno impattante nel tempo e la possibilità di trovare veicoli di qualsiasi segmento e fascia di prezzo.







5 controlli indispensabili da effettuare prima di comprare un’auto usata

Per valutare in modo oggettivo un veicolo usato è importante sottoporlo a una serie di controlli, in modo da misurare l’effettivo stato dell’auto e prendere una decisione di acquisto ben ponderata.

Il primo aspetto da verificare è il libretto dei tagliandi, che permette di controllare lo storico della manutenzione dell’auto e constatare se è stata curata in modo adeguato o meno. I tagliandi, infatti, devono essere effettuati generalmente ogni 15 mila o 20 mila chilometri, in base a quanto previsto dalla casa automobilistica, per sostituire i componenti soggetti a usura e garantire il corretto funzionamento del veicolo.

Un altro controllo da effettuare riguarda i freni e le gomme, verificando che le pastiglie e i dischi dei freni non siano usurati, così come gli pneumatici. Per quanto riguarda i freni, gli spessori minimi previsti dalla legge sono di 5 mm per i dischi e 2 mm per le pastiglie, mentre per le gomme la profondità minima del battistrada è di 1,6 mm.

Nel caso delle gomme è importante accertarsi che tutte e quattro siano dello stesso tipo e della stessa marca, ma soprattutto che non siano usurate in modo irregolare, in quanto ciò potrebbe essere il sintomo di un problema di convergenza che richiede un intervento di manutenzione.

Bisogna accertarsi anche che il numero di telaio riportato sul libretto corrisponda a quello presente sull’auto, di norma nel vano motore, nel montante della portiera del guidatore o sul parabrezza. Oltre a verificare che il numero di telaio non sia stato alterato, bisogna anche controllare che sia leggibile e non ci siano segni di rimozione o riscrittura.

Un altro controllo importante riguarda il motore, che dev’essere in buone condizioni e non mostrare segni di perdite d’olio o di altri liquidi, ma anche il radiatore e il sistema di scarico. È opportuno, inoltre, controllare se sono presenti anomalie, come rumori particolari o vibrazioni in fase di accensione o quando il motore è in funzione.

Prima di comprare un’auto usata è altrettanto importante controllare che i sistemi elettrici dell’auto funzionino correttamente, tra cui i fari e gli indicatori di direzione, nonché eventuali sistemi di infotainment o dispositivi di assistenza alla guida.







Quali sono i vantaggi di rivolgersi a un concessionario per comprare un’auto usata?



A fronte dei vari controlli da effettuare, rivolgersi a un concessionario per l’acquisto risulta la scelta più indicata, in quanto offre la certezza di ottenere un veicolo che è stato sottoposto a controlli rigorosi e certificato da professionisti del settore. Questo riduce significativamente il rischio di incorrere in problemi meccanici o amministrativi dopo l’acquisto.

Inoltre, i concessionari offrono una garanzia sul veicolo, fornendo una maggiore tranquillità per l’acquirente. Questo è particolarmente importante quando si considera che molte auto usate vendute da privati non includono alcuna forma di protezione post-vendita.

Un altro aspetto da considerare è la possibilità di ottenere un finanziamento a tasso agevolato, rendendo l’acquisto più accessibile e gestibile dal punto di vista finanziario. I concessionari possono anche offrire una valutazione dell’usato in caso di permuta, facilitando il processo di sostituzione del veicolo.

Infine, acquistare da un concessionario permette di avere accesso a una vasta gamma di modelli e marche, come nel caso dell’ampia selezione di auto usate a Roma da Valentino Automobili , con la possibilità di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze.

L’importanza di un test drive prima dell’acquisto

Un test drive è una parte fondamentale del processo di acquisto di un’auto usata, poiché consente di valutare personalmente le condizioni del veicolo e di rilevare eventuali problemi che potrebbero non essere evidenti a un primo sguardo. Durante il test drive, è importante prestare attenzione a diversi aspetti del veicolo.

Prima di tutto, verificare la risposta del motore e la fluidità della trasmissione. Il motore dovrebbe avviarsi facilmente e funzionare senza rumori anomali, mentre la trasmissione dovrebbe cambiare marcia senza esitazioni o scatti. È inoltre importante testare i freni, assicurandosi che rispondano prontamente e senza vibrazioni o rumori strani.

Prestare attenzione anche al comportamento del veicolo su strada, verificando la stabilità, la maneggevolezza e l’assenza di vibrazioni o oscillazioni. Infine, controllare che tutti i sistemi elettrici e di infotainment funzionino correttamente, inclusi aria condizionata, radio, luci e indicatori di direzione.

Effettuare un test drive accurato può aiutare a identificare potenziali problemi e a prendere una decisione informata sull’acquisto del veicolo.