Tenta di suicidarsi buttandosi sui binari, soccorso da pompieri - Terzo Binario News

Alle ore 13.51 circa, la Sala Operativa ha ricevuto una segnalazione di tentato suicidio da parte di alcuni passanti che si trovavano in prossimità della Tangenziale Est e più precisamente in Via Camesena.

Gli stessi passanti riferivano di una persona che si gettava dalla via sopra riportata sui binari sottostanti.

Al fine di sventare ulteriori conseguenze, gli operatori di Sala Operativa VVF, allertavano immediatamente la PolFer e RFI suggerendo la condizione di velocità controllata a tutti i convogli in entrata ed in uscita dalla Stazione Tiburtina.

Tale operazione ha consentito l’individuazione del soggetto ancora vivo riverso sui binari. Il personale sanitario ha provveduto ad un primo intervento sul posto guidato dalle squadre 6A, 3A e Carro Sollevamenti.