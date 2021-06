Bus in fiamme della linea 774, Portuense chiusa verso Roma - Terzo Binario News

Alle ore 12:07 circa, la Squadra dei Vigili del Fuoco 11A del distaccamento dell’eur con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta in Via Portuense, 471 per l’incendio di un autobus.

Completamente distrutto dalle fiamme il mezzo oltre a tre autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Non risultano persone coinvolte e ferite.

Presenti sul posto il Gruppo Marconi della Polizia di Roma Capitale e la Polizia.

Riaperta la Portuense in direzione Fiumicino, chiusa in direzione Roma.

“Per ragioni da accertare, mentre era in servizio lungo la via Portuense, su un mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio. L’autista ha provato a estinguere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per i passeggeri”.

Così Atac in una nota.

Autobus in fiamme in Via Portuense 467. Corsie momentaneamente chiuse. Sul posto 2 unità VVFF, UO Gruppo XI Marconi Polizia Locale e 2 unità P.S Commissariato San Paolo. Ennesimo bus in fiamme nella capitale e nuovo episodio in Municipio XI. Molteplici e troppi i casi avvenuti sul territorio sintomo e rappresentazione di una pessima gestione dell’azienda e mancata manutenzione dei mezzi. Paradossale dopo l’annuncio del 3.6.2021 di presentazione di 60 nuovi bus di Atac.

Senza più il presidente nel municipio XI (Mario Torelli sfiduciato il 9.4.2019) la sindaca Virginia Raggi non riesce più a garantire nemmeno la qualità e piena operatività del servizio pubblico che di fatto collocano gli standard della capitale al di sotto delle altre capitali europee. Così in una nota Valerio Garipoli, Federico Rocca e Ugo Cassone di Fratelli d’Italia