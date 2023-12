Tenta di abbandonare i rifiuti, ma la Polizia Locale lo coglie sul fatto: denunciato un 55enne straniero • Terzo Binario News

Nel corso dei consueti controlli sullo sversamento illegale di rifiuti, una pattuglia della Polizia di Roma Capitale ha fermato un uomo, nei pressi dell’ingresso del campo nomadi di via Salviati, mentre cercava di abbandonare illegalmente tonnellate di lamiere, pannelli, metalli e parti di elettrodomestici.

Il responsabile, un cittadino di nazionalità straniera di 55 anni, è stato identificato dagli agenti dello SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e denunciato per violazione della normativa ambientale, in quanto privo di autorizzazione per il trasporto dei rifiuti che si trovavano all’interno del suo furgone, un Fiat Ducato.

Al termine il mezzo è stato posto sotto sequestro, al fine di evitare nuovi illeciti.

foto di repertorio