Borse di studio per gli studenti più meritevoli a Fiumicino: ecco il bando • Terzo Binario News

Borse di studio per gli studenti più meritevoli a Fiumicino: ecco il bando

L’Amministrazione comunale di Fiumicino, a seguito di quanto previsto dal Regolamento comunale, “Concessione di borse di studio per studenti meritevoli”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 21/12/2021, intende, anche per quest’anno, premiare gli studenti diplomati e laureati che si sono contraddistinti per merito scolastico, attraverso la concessione di 20 borse di studio.

L’elenco degli aventi titolo verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.it, nell’Albo Pretorio ed in Amministrazione trasparente (sezione Contributi). Le modalità ed i requisiti per la partecipazione al bando sono consultabili su questo link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=fiumil&IdMePubblica=61438&Archivio=