Telethon, campagna a favore delle "Mamme Rare" e concerto in Cattedrale a Civitavecchia - Terzo Binario News

Prendere i Cuori di Biscotto per sostenere la ricerca scientifica e donare così speranza alle mamme dei bambini con una malattia genetica rara, in prossimità della festa della mamma. Questo l’obiettivo della Campagna di primavera “Io per lei” della Fondazione Telethon.

La campagna è dedicata appunto alle mamme, da sempre al centro della missione di Telethon, nata trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di madri dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm).

“Le mamme rare – evidenzia Francesca Pasinelli, Direttore generale Fondazione Telethon – ci ispirano a lavorare con tenacia alla costruzione di un futuro in cui ogni bambino che nasca con una malattia genetica possa accedere a diagnosi tempestive, strumenti di sostegno alla qualità della vita e terapie efficaci per la propria patologia. Tutto questo si costruisce solo grazie alla ricerca”. Si rinnova anche questa primavera.

Numerosi i punti di raccolta a Civitavecchia e nel territorio, evidenti sul sito della Fondazione, moltissime le associazioni che hanno risposto #presente, AVIS, Misericordia, Azione Cattolica, Ensamble Incantus, Filarmonica Civitavecchia, Coro Diapason, Vivere Fregene, Beach tennis school.

La Campagna di Primavera si concluderà con l’evento BNL per Telethon, il Concerto #NoiPerLei, che avrà luogo sabato 7 maggio ore 19.30 presso la Cattedrale di Civitavecchia, per festeggiare tutte le Mamme e la Mamma di tutti Maria Santissima.