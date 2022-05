Botanica, alla scoperta de "La Frasca" con l'Associazione Bioma - Terzo Binario News

L’Associazione Culturale Naturalistica Bioma riferisce che il 1° maggio si è svolta la passeggiata Botanica al Monumento Naturale La Frasca di Civitavecchia.

La passeggiata incentrata sulla conoscenza delle specie alofile e pioniere, tipiche della linea di costa del Monumento Naturale grazie al supporto del nostro socio Matteo Ruotolo studente di Scienze Biologiche Ambientali DEB Unitus presso il Polo Universitario di Civitavecchia.

Le alofite sono piante che hanno la capacità di vivere a stretto contatto con l’acqua e l’aerosol marini, infatti si sviluppano in suoli con concentrazione di cloruro di sodio superiori al 1-2% oltre ad una elevata resistenza alla siccità.

Le piante pioniere sono le specie che si sono adattate ad fattori ambientali estremi e colonizzano per prime un substrato sterile favorendo il successivo insediamento di altre specie. Le piante pioniere rappresentano la chiave per avviare l’intera catena trofica che va dai produttori, livello rappresentato da tutte le piante, gli erbivori, cioè i consumatori primari, i carnivori e gli onnivori(uomo compreso), ovvero i consumatori secondari fino ad arrivare ai decompositori, rappresentati da batteri e funghi!.



Un ambiente ostile per la grande maggioranza della flora spontanea per questo motivo abbiamo deciso di sensibilizzare i fruitori del Monumento Naturale La Frasca. L’importanza di alcune nicchie ecologiche molto limitata sia per la presenza del fattore umano sia per la perdita del habitat dovuta ad fattori naturali. L’associazione vuole ringraziare l’ ARSIAL, Regione Lazio e tutti i partecipanti tra i quali il consigliere comunale di Civitavecchia Pasquale Marino e ricrda che inoltre sono stati distribuiti gli opuscoli Informativi Mare, Storia e Natura e t-shirt del Monumento Naturale La Frasca, e il Diario Naturalistico Tesori Botanici di Civitavecchia.