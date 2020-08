Tedesco: "Bene il drive in al porto di Civitavecchia, l'avevamo chiesto 24 ore fa" - Terzo Binario News

“Il porto di Civitavecchia si è dotato di box di controllo, dove i passeggeri che sbarcano non solo dalla Sardegna, ma da tutte le destinazioni, potranno finalmente essere controllati col tampone.

Si tratta di una delle misure che avevamo chiesto 24 ore prima, intervenendo ai massimi livelli a tutela della cittadinanza e in particolare degli operatori portuali. Mi sento di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati mostrando attenzione per il nostro territorio, e particolarmente il consigliere regionale Daniele Giannini, e di esprimere soddisfazione per questa prima risposta.

I traffici debbono riprendere, ma debbono farlo nella massima garanzia per tutti”. Questo quanto dichiara Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia.