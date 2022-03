Teatro per bambini, secondo appuntamento alla Cittadella della musica di Civitavecchia - Terzo Binario News

Secondo appuntamento per la rassegna A TEATRO IN FAMIGLIA alla Cittadella della Musica, la rassegna dedicata ai bambini per avvicinarli al mondo del teatro, alla creatività e al gioco attoriale a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione.

Il 27 marzo ore 17.30 Fondazione AIDA presenta Suoni in rivolta (età 4 – 10 anni) di Alice Canovi in scena con Riccardo Carbone per raccontare la storia di Maga Stornella talmente ossessionata dalla musica da essere disposta a tutto pur di diventare la migliore musicista sul pianeta! Ecco perché lei e il suo fedele aiutante Wolfgango (bis bis bis nipote del famoso Mozart) hanno progettato una pozione infallibile per produrre il suono perfetto. Qualcosa però va storto e tutti i suoni del mondo si ribellano, rendendo Wolfgango sordo e muto. Sarà compito di Maga Stornella assieme all’aiuto prezioso dei bambini, riuscire a convincere i suoni a tornare ad abitare il corpo e le orecchie del povero Wolfgango, più armoniosi che mai! Per aiutarlo bisognerà cercare i suoni ribelli e scovarli da dove si sono nascosti. Strumenti musicali, i suoni del mondo e il nostro stesso corpo saranno i fedeli aiutanti in questa sfida all’ultima nota!

Lo spettacolo vuole essere un’esperienza introduttiva al vasto mondo del suono. Per fare ciò si utilizzerà non solo la voce ma anche le varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali. I bambini avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda.

Cittadella della Musica, via D’Annunzio – Civitavecchia

Per informazioni: 0766/679621