Teatro, "Il padre della sposa" di scena oggi e domani al Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

IL PADRE DELLA SPOSA di Caroline Francke, un classico del teatro brillante che poi ha riscosso un grande successo nelle diverse versioni cinematografiche, racconta di un padre diviso tra il sentimento di gelosia per la figlia e la voglia di vederla felice mentre infuriano i preparativi frenetici del matrimonio.

Protagonisti sono Gianfranco Iannuzzo e Barbara De Rossi, carismatici e divertenti nel ruolo dei genitori, e Martina Difonte in quello della sposa, con la sapiente regia di Gianluca Guidi in scena oggi e domani al Teatro Traiano grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Giovanni un imprenditore e padre di famiglia, che oltre a possedere una azienda, ha una bella figlia ventiduenne a cui vuole molto bene e di cui è molto geloso, che sta per convolare a nozze.

La ragazza sta per sposare Ludo, rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio con annessi caotici preparativi avranno un effetto straniante sul povero padre, che in cuor suo non vuole accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa dar di matto. A peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio. La goccia che farà traboccare

il vaso, sarà l’invasione dell’eccentrico organizzatore di matrimoni Boris, nella scelta di organizzare il ricevimento proprio in casa, situazione che farà crollare i nervi al sempre più stressato padre, che tra una figuraccia e un’altra finirà addirittura in prigione. Lo spettacolo si presenta come una divertente comedy

piena di gag riuscite e momenti coinvolgenti con alcune situazioni tenere e divertenti.

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

