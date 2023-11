Ieri sera in via Ugo Foscolo, poi il trasporto al San Paolo

Ieri sera intorno alle 19.30 intervento dei Vigili del Fuoco in via Ugo Foscolo, dove un uomo si è barricato in casa.

Il personale del 118 ha chiesto aiuto ai pompieri locali per poter entrare.

Gli uomini della Bonifazi hanno permesso l’ingresso dei sanitari, dopodiché l’uomo ha collaborato ed è stato accompagnato all’ospedale San Paolo.