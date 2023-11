Libri, "8 racconti fantastici" si presenta domani di Civitavecchia • Terzo Binario News

Sarà presentato dalla storica e divulgatrice Roberta Galletta, ideatrice dei musei virtuali La Macchina del Tempo e la Memoria Ritrovata di Civitavecchia, domenica 12 Novembre alle 16.30 presso la libreria Mondadori di Civitavecchia in Viale Garibaldi 30, il libro “8 RACCONTI FANTASTICI”-Rossini editore – Gruppo Santelli di Marguerite Gautier, alias Margherita Lamesta Krebel e Gualtiero Serafini.

Si tratta di una raccolta di fiabe moderne ambientate in una dimensione temporale distopica, per celebrare in modo insolito alcune fra le più popolari festività cristiane dell’anno: Epifania, San Valentino, Carnevale, Pasqua, Ferragosto, Ognissanti, Commemorazione dei morti e Natale.

Costruite sulla falsariga delle Short Stories di Somerset Maugham, sono il frutto di due prospettive agli antipodi, cristiana e matematico-scientifica, unite dal fil rouge del Tempo, non tanto nell’accezione cronologica, quanto piuttosto nell’ottica filosofico-quantistica di Tempo cairologico, il καιρός degli antichi greci.

L’ottavo racconto, Il Natale di Natale, si è qualificato tra i dieci finalisti, su mille opere in concorso, al Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”.

Partecipazione libera e gratuita