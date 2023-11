Teatro, humour nero al Nuovo Sala Gassman nel weekend con "La ramazza degli Addams" • Terzo Binario News

Scheletri, misteri, humour nero e tante risate nel fine settimana al teatro Nuovo Sala Gassman. Da venerdì a domenica va infatti in scena “La ramazza degli Addams”, commedia in due atti scritta e diretta dai fratelli Carlo ed Enzo Gattavilla e interpretata dagli attori della loro compagnia.

Nella tenebrosa abitazione della famiglia Addams accade un evento straordinario: attraverso i suoi stravaganti esperimenti, zio Fester (Antonio Bezio), riesce a inventare la formula per ottenere l’agognata pietra filosofale, quella che trasforma i metalli in oro. Alcuni personaggi esterni tenteranno di rubare la magica pietra ben custodita dentro un cofanetto. Oltre ai noti protagonisti della famiglia Addams, anche una ramazza farà la sua bella figura.

Dunque i fratelli Gattavilla, seguitissimi autori teatrali da oltre 15 anni, tornano al Gassman con una delle loro esilaranti commedie, prendendo a prestito questa volta l’antica e celeberrima famiglia alquanto sui generis creata da Charles Addams. Il tutto per regalare agli spettatori una serata piena di divertimento come ormai nella tradizione delle loro opere.

Sul palco Alice, Davide e Marcello Doviziani, Karlos e Federiko Muja, Basilio Impastato, Virginia Serpa, Luca D’Assaro e tre colonne della Blue in the face padrona di casa, il già citato Antonio Bezio nei panni di zio Fester, Antonella Perondi e Natascia Cimino.

“La ramazza della famiglia Addams” è in programma venerdì 1 e sabato 2 dicembre alle 21 e domenica 3 alle 19. Il botteghino del Gassman è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Per informazioni tel. 328/1224154.

