Parte la stagione teatrale di Ladispoli: un cartellone ricco di eventi • Terzo Binario News

Sabato 2 dicembre alle ore 16:00, presso il teatro Marco Vannini di Ladispoli, in via Yvon de Begnac, prenderà il via la stagione teatrale a ingresso gratuito, intitolata “La valigia sotto l’albero”, patrocinata dall’Amministrazione Comunale e organizzata da La Valigia dell’Attore.

Ogni weekend andranno in scena spettacoli diversi, alternando il genere comico, il drammatico e il musical. Un palinsesto ricchissimo, rivolto a tutte le fasce d’età.

Lo spettacolo inaugurale di sabato 2 dicembre è dedicato a bambini e famiglie: “A modern Christmas Carol”, un riadattamento della celebre novella di Charles Dickens, a cura della compagnia ARS29. Doppia replica, alle ore 16:00 e alle ore 18:00, con tante sorprese previste per i più piccoli, grazie anche alla collaborazione di Regia Eventi.

Domenica 3 dicembre invece, alle ore 18:00, andrà in scena uno spettacolo firmato dal duo comico I Levante, composto da Valerio De Martino e Luca Gangai, dal titolo “è iniziato tutto così”: risate assicurate tra sketch di cabaret, gag e intervalli musicali.

Nei weekend a seguire e fino al 30 dicembre, La Valigia dell’Attore porterà in scena altri quattro spettacoli, sempre a ingresso gratuito:

venerdì 8 dicembre, ore 18:00, “Smile – Christmas Edition”: una carrellata di gag comiche rese celebri da alcuni programmi tv e interpretate da giovanissimi attori del territorio.

Sabato 9 dicembre alle 21:00 e domenica 10 alle 17:00, “Lucio… e tira forte il vento”, dedicato alla vita e alla musica di Lucio Dalla.

Sabato 16 alle ore 21:00, domenica 17 dicembre alle ore 17:00, e con gli stessi orari venerdì 22 e sabato 23, andrà in scena “Sixtybar”, uno spettacolo storico che affronta i temi e le dinamiche politiche dell’America degli anni ‘60, che tuttora si riflettono nella società di oggi.

Infine venerdì 29 alle 21:00 e sabato 30 alle 17:00, “Questa terra, un giorno, sarà bellissima”, un’opera dedicata alle vittime di mafia e incentrata sui fatti accaduti in Sicilia tra il 1971 e il 2015.