Teatro, giovedì ultimo "Appuntamento con il comico": al Traiano c'è Teo Teocoli • Terzo Binario News

Ultimo appuntamento al Teatro Traiano per la rassegna APPUNTAMENTO CON IL COMICO il 27 aprile ore 21 grazie alla collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Durante lo show TUTTO TEO, Teo Teocoli ripercorre tutte le tappe fondamentali della sua lunghissima carriera tra cabaret e musica, accompagnato dalla band Doctorbeat. L’eclettico artista dà vita a tutti i personaggi che lo hanno reso noto: dagli esilaranti protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime imitazioni di Josè Feliciano e Ray Charles, fino ad arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano Celentano. Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore viene trascinato dal mattatore attraverso i più divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili personaggi che interpreta per una serata di puro divertimento. Foto di Angelo Trani

