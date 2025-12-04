Teatro a Civitavecchia, al Traiano è servita "L'anatra all'arancia" • Terzo Binario News

Nel weekend di scena la commedia con Emilio Solfrizzi, Irene Ferri e Greg

Comune di Civitavecchia e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, presentano, al Teatro Traiano, sabato 6 dicembre alle ore 21 e domenica 7 dicembre alle ore 18, L’Anatra all’Arancia, di W. D. Home e M. G. Sauvajon, con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri e con Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, regia, Claudio “Greg” Gregori.

“L’Anatra all’Arancia” è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti

su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia; in una parola all’Amore, poiché è di questo che si parla. “L’Anatra all’Arancia” è una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

