Teatro a Civitavecchia, Vicolo Cechov in scena con Capitan Book per i più piccoli e le loro famiglie • Terzo Binario News

Ancora un doppio sold out al teatro Vicolo OFF: dopo il grande successo di pubblico per Catch Imprò e Versus, la compagnia Vicolo Cechov punta al tris per questo fine settimana.

«Le serate con Versus, così come quelle precedenti con Catch Imprò, sono andate benissimo e i nostri improvvisatori si sono divertiti insieme al pubblico – dichiarano i direttori artistici Roberto Rotondo e Fabio Astolfi –. Ringraziamo i nostri attori e gli spettatori, in gran parte nuovi, partecipativi ed entusiasti».

Dopo due weekend interamente dedicati al teatro d’improvvisazione per adulti, il 25 e 26 ottobre il palco di Vicolo OFF accoglierà Capitan Book, spettacolo d’improvvisazione teatrale pensato per i bambini e le loro famiglie.

In scena Emanuela Imperato, Roberto Magrelli, Federica Mola e Denise Nardi: saranno loro a dare vita a storie sempre diverse, ispirate dai libri che i piccoli spettatori porteranno in teatro. Gli attori professionisti del progetto Vicolo in Fabula – una delle due sezioni di Vicolo Cechov dedicate ai giovani, insieme a VicoloLab, rivolte a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni – utilizzeranno i libri come punto di partenza per creare uno spettacolo “spaventoso” e divertente, perfetto per entrare nell’atmosfera di Halloween.

Con Capitan Book si chiude il cartellone di ottobre e si apre il mese di novembre, che sarà dedicato al teatro di testo. Sono infatti in programma due spettacoli inediti, scritti e diretti da Roberto Rotondo e Fabio Astolfi, realizzati per gli attori de La OFF, la scuola di teatro professionale di Vicolo Cechov.

Nel frattempo, restano aperte ancora per dieci giorni le iscrizioni ai nuovi corsi di primo livello, sia per l’improvvisazione teatrale che per La OFF – teatro di testo.