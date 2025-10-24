Bisarca contromano sulla rampa verso la Trasversale, tragedia sfiorata a Civitavecchia • Terzo Binario News

Provvidenziale l’intervento del commissario di Polizia Locale Danilo Catalani di passaggio dopo aver staccato dal servizio

Tragedia evitata per un soffio a Civitavecchia con una bisarca che aveva imboccato contromano lo svincolo che porta da via Tirso verso la Trasversale.

Solo il caso ha evitato una strage ovvero il passaggio casuale del Commissario di Polizia Locale Danilo Catalani, appena smontato dal servizio per cui ancora in divisa, che ha diretto la manovra del mezzo pesante facendolo tornare indietro e mettendo così la zona in sicurezza. Tuttavia la vicenda ha fatto emergere un problema di segnaletica e illuminazione.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il tir, in transito su via Tirso e diretto verso la bretella, intendeva imboccare lo svincolo. Quel passaggio è per entrambe le direzioni, non esclusivo per chi esce in direzione Civitavecchia.

Il camionista non si è avveduto della segnaletica e così ha imboccato ma non verso Tarquinia ma sulla corsia che dalla bretella porta verso via Tirso. Le auto che gli si sono parate dinnanzi hanno capito l’errore di manovra e hanno cominciato a rallentare ma nel giro di pochissimo si è formata una coda.

Ed è stato in questo momento che è arrivato il funzionario della Municipale ed è stata una presenza provvidenziale perché, sebbene avesse appena staccato dal servizio, è riuscito a mettere in sicurezza tir e vetture. Infatti un tamponamento con le vetture in coda su uno svincolo è evento tutt’altro che improbabile.

Con il vigile, è sceso un altro automobilista, che ha in un certo senso diretto il traffico. Dapprima il camionista sembrava restio a procedere marcia indietro ganto che stava facendo retrocedere le auto poi di fronte all’evidenza del pericolo si è convinto.

Concitato il dialogo fra il pizzardone e l’autista: «Non voglio tornare indietro, basta che si scansino le auto e io posso passare». «Impossibile, seppure le vetture si togliessero, ti troveresti nella corsia contromano. È un pericolo che nessuno deve correre». E qui tutti i presenti si sono armati di pazienza, attendendo che la bisarca iniziasse la manovra. E non è stata una manovra rapida perché non solo bisogna camminare all’indietro ma c’è la salita da percorrere e la curva da non raddrizzare. Alla fine però il tir è riuscito a rimettersi in carreggiata correttamente – non senza aver inferto diversi colpi al guard-rail, uscito malconcio dalla manovra – e a quel punto il vigile urbano ha chiesto spiegazioni all’autista.

Questi ha risposto candidamente: «Qui la segnaletica è inesistente e con il buio è stato impossibile distinguere l’imbocco corretto». Sebbene le intenzioni del camionista fossero alquanto azzardate, effettivamente una parte di verità l’ha detta. La segnaletica, sottoposta all’usura del tempo e degli agenti atmosferici, è piuttosto malandata e la mancanza di illuminazione sulla direttrice che collega il quartiere periferico di Santa Lucia con la zona industriale e borgata Aurelia è un problema manifestato anche dagli abitanti e non una volta soltanto. Strano anche che l’episodio sia capitato a un autista perché in genere chi lavora sui mezzi pesanti non compie manovre così pericolose, invece molto più frequenti per anziani e neopatentati.