A Milano e in Sicilia: micio Lino e i cuccioli Luna, Elvira e Sam si meritano tutti di essere adottati • Terzo Binario News

LINO bellissimo micio nato 1.9.2022. E’ stato recuperato a Milano in via Giambellino il 17.8.2025. Vaccinato, sterilizzato, microchippato, testato FIV FELV negativo.

LUNA tenera dolcissima cagnolina di taglia medio/piccola nata 12.10.2022. LUNA è stata recuperata nel comune di Gambolo’ PV ma ha microchip della Regione Sicilia.

ELVIRA bellissima dolcissima cagnolina di taglia medio/piccola nata 21.4.2025. ELVIRA é stata recuperata nel comune di Gambolo’ il 7.10.2025. Bella, buona e affettuosa con tutti.

LUNA ED ELVIRA SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerli tutto, micio e cagnoline, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Poi in Sicilia c’è Sam che è un cucciolo stupendo.. Avete visto quanto è bello?? Ha solo 6 mesi. Sarà una futura taglia media, adesso pesa 18 chili E’ sano, vaccinato e pronto per essere accolto in una famiglia che gli sappia dare Amore. E’ stato trovato abbandonato per strada in Provincia di Palermo. Va d’accordo con tutti, anche con i gatti. Contiamo sempre nel vostro aiuto, pregandovi di divulgare il suo appello affinchè arrivi dritto alla persona giusta.Sam si trova in Provincia di Palermo e si può adottare in tutta Italia.

Grazie per il vostro prezioso aiuto. I contatti per SAM sono: Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

