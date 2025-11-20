Carceri di Civitavecchia, Del Mastro inaugura i nuovi reparti • Terzo Binario News

Ieri il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha inaugurato la sezione 3^ C della Casa Circondariale “Nuovo Complesso Penitenziario” di Civitavecchia e il nuovo reparto Gemelli della Casa di Reclusione “Giuseppe Passerini”.

“Abbiamo restituito funzionalità, sicurezza e dignità al sistema penitenziario con interventi concreti”. Il reparto Gemelli dell’Istituto “Giuseppe Passerini” è destinato ad accogliere 52 detenuti idonei a svolgere un percorso trattamentale volto a limitare il rischio di recidiva, posti rinnovati a cui se ne aggiungeranno altri 28 nel padiglione Ferri, ristrutturato con fondi PNRR. Inoltre, è stata aperta in via d’urgenza la sezione 3^ C del “Nuovo Complesso Penitenziario”, già operativa per ospitare 54 ristretti provenienti dal carcere di Regina Coeli. “In totale, a Civitavecchia, mettiamo a disposizione 134 nuovi posti di civiltà: non slogan, ma risultati reali.

Continueremo su questa strada, con investimenti seri e strutture all’altezza del lavoro svolto ogni giorno dalla Polizia Penitenziaria”, ha sottolineato il sottosegretario Delmastro.