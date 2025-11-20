 Gianna e Ibra due splendidi pastori tedeschi che si meritano famiglie che li amino • Terzo Binario News

Gianna e Ibra due splendidi pastori tedeschi che si meritano famiglie che li amino

Nov 20, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

GIANNA  dolcissima pastore tedesco di taglia medio/grande  nata  24.5.2017.

Molto  buona e gentile con tutti. Nella foto grande

E poi c’è lui, IBRA  bellissimo pastore tedesco di taglia grande  è nato 15.2.2017 .

Cerca chi  lo ami per sempre, come figlio unico.

GIANNA E IBRA  SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA


Venite a conoscerli, previo appuntamento,  presso il rifugio della
 
Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano
Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi)

tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297
 
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e   X @LNDC_MI   INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno
dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto
Codice Fiscale: 97441440159