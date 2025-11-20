Gianna e Ibra due splendidi pastori tedeschi che si meritano famiglie che li amino • Terzo Binario News

GIANNA dolcissima pastore tedesco di taglia medio/grande nata 24.5.2017.

Molto buona e gentile con tutti. Nella foto grande

E poi c’è lui, IBRA bellissimo pastore tedesco di taglia grande è nato 15.2.2017 .

Cerca chi lo ami per sempre, come figlio unico.

GIANNA E IBRA SONO ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio della



Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159



