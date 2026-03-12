Teatro a Civitavecchia, nel weekend al Nuovo Sala Gassman torna la commedia "Cani e gatti" • Terzo Binario News

Una commedia senza tempo per ridere di gusto e anche per riflettere. Al Nuovo Sala

Gassman sabato e domenica, sempre con inizio alle 19, torna, a grande richiesta, “Cani e

Gatti”, celeberrimo testo di Eduardo Scarpetta (padre di Eduardo de Filippo), riadattato da

Rosaria Caruso, attrice storica della Blue in the face, che firma anche la sua prima regia.



“Cani e gatti” è costruita sul conflitto eterno tra marito e moglie. Il protagonista, Felice

Sciosciammocca, è sposato con Concetta, donna dal carattere forte e sospettoso. I due

vivono in una continua guerra domestica fatta di ripicche, gelosie, insulti e dispetti: proprio

come cani e gatti. A peggiorare la situazione è l’arrivo di una giovane vedova, amica di

Concetta, che scatena l’immaginazione morbosa della moglie e la finta galanteria del

marito. Tra lettere false, travestimenti, servitori impiccioni e amici complici, si scatena una

valanga di malintesi che mette a dura prova la già traballante armonia familiare.

Rosaria Caruso, maestra dei tempi comici, guida da par suo un cast che nelle prime due

repliche, quelle andate in scena a gennaio, ha dimostrato grande bravura e grande

affiatamento.

Tra tutti spiccano il marito di Caruso, Franco Pagano, che interpreta Sciosciammocca e le sue tre figlie, Nicoletta, Paola e Alessandra. Ma ruoli di primo piano vantano anche Vincenzo e Sharon De Luca, Simone Luciani, Stefano Campidonico, Silvia Serra, Lilly Vultur e Luigi Fasano.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la

domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni telefonare al

328/1224154.