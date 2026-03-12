Niente acqua a Civitavecchia il 16 marzo nella zona nord • Terzo Binario News

Con la presente Acea Ato2 comunica che, a causa di un intervento di manutenzione programmata da parte del Consorzio Medio Tirreno, che causerà un’interruzione della fornitura idrica all’impianto “Filtri Aurelia”, il giorno 16/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 23:00, si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in:
· Zona Borgata Aurelia;
· Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia;
· Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea);
· Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa);
· Zona Area Portuale;
· Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per limitare i disagi alla cittadinanza, è stato predisposto un servizio sostitutivo tramite autobotte; due macchine stazioneranno rispettivamente in via Gioacchino Rossini (Borgata Aurelia) e via Niccolò Paganini (Borgata Aurelia) per tutta la durata del disservizio.
Per i casi di effettiva ed improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.
Acea Ato2 provvederà ad avvisare gli utenti tramite sito Web ed affissione cartelli.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.