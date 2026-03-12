Libri a Tolfa, in biblioteca si presenta "Chiara" di Antonella Lattanzi • Terzo Binario News

L’incontro martedì 17 alle 18.30, proposto dal gdl “InChiostro”, è aperto a tutti

Ancora un appuntamento di qualità proposto dal gruppo di lettura InChiostro della Biblioteca comunale di Tolfa.

Martedì 17 marzo alle 18.30 l’accogliente sala della biblioteca, al primo piano del Polo culturale in largo XVI Marzo 1799, ospita la presentazione dell’ultimo libro a firma di Antonella Lattanzi, “Chiara” edito da Einaudi. L’autrice risponderà alle domande dei componenti del gdl e di quanti del pubblico vorranno porne. A moderare l’incontro Serena Ferraiolo.

Antonella Lattanzi è nata a Bari nel 1979. Vive a Roma. Devozione (Einaudi Stile libero, 2010) è il suo primo romanzo, seguito da Prima che tu mi tradisca (entrambi per Einaudi). Ha collaborato al programma Tv Le invasioni barbariche, mentre per il cinema ha scritto le sceneggiature di Fiore (di Claudio Giovannesi). Per Mondadori è autrice di Una storia nera (2017). Tra gli altri titoli, Questo giorno che incombe (Harper Collins, 2021), Cose che non si raccontano (Einaudi, 2023), incluso nella dozzina finalista del Premio Strega 2024.

L’ultimo libro della scrittrice è dedicato all’amicizia, che diventa la forza per affrontare la vita, in tutti i suoi aspetti.

Marianna e Chiara crescono a pochi passi, nella Bari popolare degli anni Novanta, in due famiglie che sembrano agli antipodi – una ruvida e irrequieta, l’altra ordinata e colta, apparentemente perfetta – ma che si rivelano uguali nel modo in cui tradiscono, soffocano, feriscono. Tra le due ragazze nasce subito un legame assoluto, fatto di intesa e di coraggio, di un bisogno vitale di raccogliersi a vicenda. Cosí, contro la violenza che le circonda, costruiscono un mondo solo loro, e negli anni l’affetto si confonde con l’amore, in alcuni momenti diventa anche attrazione e desiderio. Ma la vita adulta le allontana, crescere in fondo è irreparabile. E allora, quando sarà il momento, sapranno tenere fede a quella promessa di esserci sempre l’una per l’altra, anche di fronte al Terrore? In un romanzo dal ritmo incalzante, magnetico, che va avanti e indietro nel tempo in modo sapiente, Antonella Lattanzi sa tenere insieme la tenerezza dell’infanzia, l’erotismo come scoperta e il senso di minaccia incombente tra le mura di casa, la paura che qualcosa si spezzi all’improvviso, senza avvisare. Ma proprio dentro la tensione, contro ogni aspettativa, si accende la poesia della vita, e insieme un bene ostinato e splendente, capace di disarmare il cuore di chi legge.

“𝘘𝘶𝘢𝘭𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘥𝘰𝘱𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘪ú 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘰 𝘦 𝘭𝘦𝘪 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘪. 𝘈𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘥𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘤𝘩𝘦 è 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰.”

Il gruppo di lettura è aperto a tutti e con l’occasione rinnoviamo l’invito a chiunque voglia partecipare. Vi aspettiamo! Per chi vuole iscriversi al gruppo di lettura può inviare una mail a poloculturale@gmail.com oppure scrivere al numero whatsapp 3391823389.