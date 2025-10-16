Teatro, a Civitavecchia la compagnia di Vicolo Cechov improvvisa nel weekend • Terzo Binario News

Chiamata in sala dal teatro Vicolo OFF. Questo weekend andrà in scena lo spettacolo

d’improvvisazione teatrale “Versus”.

I riflettori si accenderanno sabato 18 ottobre alle 21 e domenica 19 alle 18 su

tre squadre di improvvisatori, che saranno chiamati a fronteggiarsi in una sfida

divertente ed imprevedibile per il secondo weekend del nuovo cartellone organizzato

da Vicolo Cechov. Si tratta di un cartellone tutto da scoprire, ricco e coinvolgente,

che ad ottobre ha avuto al centro l’improvvisazione, mentre a novembre andranno in

scena due spettacoli di teatro di testo inediti.

L’invito al pubblico a prenotare il proprio posto da parte dei direttori artistici di

Vicolo Fabio Astolfi e Roberto Rotondo: “Dopo l’entusiasmo e l’ottimo riscontro che

abbiamo ottenuto due settimane fa con lo spettacolo “Catch Imprò”, il fight club

dell’improvvisazione, vogliamo sorprendere il pubblico con il format “Versus”, che ci

vedrà in prima linea insieme a Sara Celestini, Davide Colapicchioni, Gian Marco De

Fazi, Yuri Di Giulio, Simone Giunti, Federica Mola, Valerio Piacentini, Francesca

Sansolini, Valeria Sgamma e Bernard Veronesi. Per informazioni e prenotazioni è

possibile contattare il numero 3336922474.