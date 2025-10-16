Il Museo di Civitavecchia chiuso per lavori fino al 31 dicembre • Terzo Binario News

Il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia resterà chiuso per lavori di ristrutturazione dal 20 ottobre al 31 dicembre 2025. I lavori consentiranno di restituire alla cittadinanza e ai visitatori un museo rinnovato, più inclusivo e fruibile da tutti.

Durante il periodo dei lavori sono previste alcune aperture straordinarie. Seguiteci sui nostri canali ufficiali per aggiornamenti sui lavori e sulle future riaperture.