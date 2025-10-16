Book Faces: domani si parla di sport al Teatro Colussi di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nuovo appuntamento con la cultura firmato Book Faces. Domani, venerdì 17 ottobre alle ore 18 nella location del Teatro Colussi si terrà la presentazione dell’antologia sportiva “Da Adriano a Zahavi – Bidoni e meteore della Serie A”, curata da Alessio Dimartino, al cui interno è presente un racconto sul calcio di Anthony Caruana, socio onorario dell’associazione e scrittore.

Il Presidente Marco Salomone sarà in prima linea per moderare l’evento dialogando con Caruana e Alessio Dimartino, che sarà presente all’evento come curatore della collana “L’Antologica” di Giulio Perrone Editore.

Una presentazione fresca e collettiva, che permetterà al pubblico di osservare la cultura da un’altra prospettiva: quella dello sport come fenomeno sociale e culturale, e in questa queste anche letterario.

Invitando il pubblico a partecipare e ricordando che l’ingresso sarà come sempre libero, Anthony Caruana afferma: “Sarà sicuramente un modo divertente e originale per parlare di sport e narrativa. Il mio racconto “Il Diego sbagliato” approfondisce la figura di un calciatore che, da tifoso juventino appassionato, ho avuto modo di seguire e che è stato una meteora all’interno della squadra nel Campionato di Serie A.”