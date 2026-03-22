Teatro a Civitavecchia, il Vicolo OFF cresce: successo per “Ghiandole Surreali” e presto una seconda sede nelle Marche • Terzo Binario News

Il nuovo spazio teatrale Vicolo OFF di Civitavecchia in questi primi mesi di apertura ha visto una grande partecipazione e riscontri molto positivi. Ultimo ed ennesimo sold out c’è stato per “Ghiandole Surreali”. Lo spettacolo ha confermato ancora una volta la vitalità e la qualità della proposta artistica dello spazio culturale civitavecchiese.

La regia e la scrittura di Roberto Rotondo hanno portato il pubblico in quattro mondi controversi e seducenti, in cui gli avvenimenti sono umani ed, allo stesso tempo, astratti e concreti.

Tanti segnali incoraggianti hanno portato la direzione artistica del Vicolo, Roberto Rotondo e Fabio Astolfi, a decidere di aprire un secondo teatro targato Vicolo Cechov nelle Marche. Aprirà a Piane di Montegiorgio in provincia di Fermo, dove è già presente dal 2016 la sede marchigiana della Scuola, operativa e di formazione teatrale sotto la guida dell’attrice ed improvvisatrice Laura Daphne Marziali, responsabile di sede e parte del direttivo e di tutto il gruppo docenti professionisti del Vicolo.

Sulla base dell’esperienza di Civitavecchia, dove gli spettacoli di testo e d’improvvisazione a registrano sempre un forte coinvolgimento in un pubblico solitamente sempre nuovo e giovane, ad aprile questo unicum in Italia prenderà vita anche nelle Marche, con uno spazio coinvolgente e l’ormai collaudata struttura dei teatri di cantina “off” romani anni ’70.

“Il punto di forza sta nel mettere al centro un progetto culturale che, negli ultimi anni, ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più significativo nel panorama teatrale indipendente – affermano Astolfi e Rotondo– Siamo orgogliosi di come il Vicolo OFF si sta affermando come uno spazio creativo e dinamico, capace di attirare un pubblico sempre più ampio e curioso: non solo spettatori di Civitavecchia, ma anche appassionati provenienti da Roma e da altre realtà del territorio, interessati a una programmazione che coniuga sperimentazione, qualità artistica e vicinanza con il pubblico. Siamo sicuri che anche a Piane di Montegiorgio il riscontro sarà ottimo.”

La stagione del Vicolo OFF proseguirà con nuovi appuntamenti ad aprile. Il prossimo spettacolo in programma a Civitavecchia sarà “Harold”, una long form di improvvisazione teatrale diretta da Fabio Pallassini. Si tratta di uno dei formati più celebri e complessi dell’improvvisazione contemporanea: uno spettacolo costruito interamente sul momento, in cui le suggestioni del pubblico diventano il punto di partenza per una narrazione corale fatta di scene, personaggi e connessioni sorprendenti. Con “Harold”, il Vicolo OFF continuerà quindi a esplorare linguaggi teatrali innovativi, confermando come anche gli spazi più raccolti possano diventare veri e propri laboratori culturali, capaci di generare comunità, curiosità e nuove visioni per il teatro contemporaneo.