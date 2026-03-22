 Furgone in fiamme al km 55 della A12 • Terzo Binario News

Furgone in fiamme al km 55 della A12

Mar 22, 2026 | Civitavecchia, Tarquinia

Furgone in fiamme al km 55 della A12 vvf vigili fuoco pompieri civitavecchia (1)

Alle ore 14.40 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio furgone al km 55 dell’autostrada A12 direzione Grosseto.

Furgone in fiamme al km 55 della A12 vvf vigili fuoco pompieri civitavecchia (1)

Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, l’auto furgone è stato completamente invaso dalle fiamme.

Gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e autobotte AB17 si sono immediatamente portati sul posto e dato via alle operazioni di spegnimento. Rapida è stata l’opera di estinzione delle fiamme, tuttavia, vista l’imponenza delle fiamme, il furgone è stato gravemente compromesso.

Furgone in fiamme al km 55 della A12 vvf vigili fuoco pompieri civitavecchia (1)

Non si è registrato nessun ferito. Sul posto forze dell’ordine e personale di Autostrade per la gestione del traffico veicolare.