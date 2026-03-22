Furgone in fiamme al km 55 della A12 • Terzo Binario News

Alle ore 14.40 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio furgone al km 55 dell’autostrada A12 direzione Grosseto.

Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, l’auto furgone è stato completamente invaso dalle fiamme.

Gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A e autobotte AB17 si sono immediatamente portati sul posto e dato via alle operazioni di spegnimento. Rapida è stata l’opera di estinzione delle fiamme, tuttavia, vista l’imponenza delle fiamme, il furgone è stato gravemente compromesso.

Non si è registrato nessun ferito. Sul posto forze dell’ordine e personale di Autostrade per la gestione del traffico veicolare.