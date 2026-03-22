Civitavecchia, l'appello: "Domani in piazza del Mercato contro il taglio degli alberi" • Terzo Binario News

Questo l’appello lanciato dall storica civitaecchiese Roberta Galletta.
“Lunedì 23 Marzo dalle 7 a Piazza Regina Margherita inizieranno a tagliare le splendide centenarie alberature che tanto danno fastidio con la loro Bellezza al progetto di riqualificazione della Piazza che costa alla nostra Comunità tre milioni di euro.
Abbiamo ancora una possibilità. Esserci. Proprio lunedì mattina dalle 7. Perché non agire ci rende complici.
Per questo manifestare pacificamente a favore dei sedici lecci e dell’olmo li presenti da quasi cento anni è importantissimo. Solo così la comunità si protegge”.